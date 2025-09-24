Апелляционный суд по делу Перизат Кайрат завершил рассмотрение жалоб подсудимой, её матери и защиты. Приговор межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 25 июля 2025 года оставлен без изменений, апелляционные жалобы отклонены, передаёт BAQ.KZ.

"Изучение материалов уголовного дела показало, что в 2021 году Перизат Кайрат зарегистрировала общественное объединение "Bizbirgemiz Qazaqstan 2030" с подделкой учредительных документов. Наименование организации было специально выбрано так, чтобы быть схожим с действующим фондом, создавая видимость легитимности. По данным следствия, Кайрат Перизад вместе с матерью через предварительные договоры организовала сбор денежных средств под предлогом строительства реабилитационного центра для детей с инвалидностью, оказания благотворительной помощи нуждающимся и поддержки населения. Общая сумма собранных и присвоенных средств составила более 3,5 миллиардов тенге", — пояснил судья.

Следствие установило, что лишь часть средств была направлена на благотворительность, а оставшиеся деньги осужденные тратили по своему усмотрению, легализуя их преступным путем. Часть средств использовалась на личные нужды: дорогостоящие украшения, брендовая одежда, мебель, путешествия, услуги ремонта и аренду автомобилей.

Обстоятельства совершения преступления подтверждаются показаниями потерпевших, их представителей и свидетелей, заключениями экспертов, а также вещественными доказательствами и материалами дела. Суд, тщательно изучив все доказательства, пришёл к выводу о вине осужденных.

Приговор основан на согласующихся между собой допустимых и достоверных доказательствах, подвергнутых тщательному анализу, подтверждающему виновность Перизат Кайрат в совершении инкриминируемых уголовных правонарушений.