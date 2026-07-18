Суд оставил в силе приговор по делу о хищении более 1 млрд тенге в Air Astana

Апелляционная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда оставила без изменения приговор по резонансному делу о хищении свыше 1 млрд тенге в АО Air Astana и легализации преступных доходов.

Согласно решению суда, организатор преступной схемы приговорен к девяти годам лишения свободы. Еще двое фигурантов дела получили по восемь лет и шесть месяцев лишения свободы.

Кроме того, всем осужденным назначена конфискация имущества и запрет занимать должности в коммерческих организациях сроком на пять лет.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму более 1 млрд тенге. Конфискованное имущество будет направлено на возмещение причиненного ущерба.

Апелляционная инстанция рассмотрела доводы защиты, однако оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.