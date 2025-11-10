Апелляционный суд Парижа освободил бывшего президента Франции Николя Саркози из тюрьмы, заменив оставшийся срок на судебный надзор с обязательным ношением электронного браслета, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Такое решение было принято 10 ноября после рассмотрения апелляции адвокатов 70-летнего политика, который пробыл за решеткой менее трёх недель.

Саркози, осуждённый за незаконное финансирование предвыборной кампании 2007 года, теперь обязан носить электронный браслет и не имеет права контактировать с обвиняемыми и свидетелями по делу. Сам бывший президент, выступая по видеосвязи, признался, что пребывание в тюрьме стало для него "изнурительным" и "чрезвычайно тяжёлым испытанием". Его адвокаты добивались смягчения наказания, ссылаясь на возраст и состояние здоровья подзащитного.

Николя Саркози стал первым французским лидером послевоенного времени и первым бывшим президентом страны ЕС, оказавшимся за решёткой. Он начал отбывать пятилетний срок 21 октября в парижской тюрьме Санте. Экс-президента разместили в одиночной камере площадью девять квадратных метров, разрешив ограниченные телефонные звонки и три свидания в неделю. Несмотря на это, условия заключения Саркози назвал крайне тяжёлыми.

Суд признал его виновным в получении незаконного финансирования от бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи. По данным следствия, в 2007 году на избирательную кампанию Саркози было переведено около 50 миллионов евро. Однако по другим пунктам обвинения — коррупции, растрате и нарушению финансовых правил — он был оправдан.

Это не первое уголовное дело против бывшего президента. В декабре 2024 года кассационный суд оставил в силе приговор по другому делу — о торговле влиянием и давлении на следствие. Тогда Саркози был приговорён к году домашнего ареста с электронным браслетом.

Скандалы вокруг экс-президента дорого стоили его репутации. Французские власти лишили Николя Саркози высших государственных наград — ордена Почётного легиона и ордена "За заслуги". Это первый подобный случай во Франции с 1945 года, ставший символом падения одного из самых влиятельных политиков современной Европы.