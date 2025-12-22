Суд отказал казахстанским пенсионерам в пересмотре базовой выплаты
В Конституционный Суд Казахстана поступили обращения граждан о проверке на соответствие Конституции подпунктов 1) и 2) статьи 205 Социального кодекса, которые определяют категории лиц, имеющих право на государственную базовую пенсионную выплату, передает BAQ.KZ.
Заявители, являющиеся пенсионерами по выслуге лет, назначенной после 1 января 2016 года, оспаривали норму, согласно которой они лишены права на получение базовой пенсии. По их мнению, исключение из числа получателей базовой выплаты нарушает конституционные права и противоречит принципам социального государства.
Конституционный Суд отметил, что Конституция гарантирует минимальный размер пенсии и социальное обеспечение граждан по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и другим законным основаниям. Вместе с тем, законодатель имеет право регулировать размер и категории пенсионных выплат с учётом экономической ситуации, состояния здоровья населения и других обоснованных критериев.
Суд напомнил, что вопрос уже рассматривался ранее — нормативное постановление от 8 апреля 2023 года № 8 сохраняет юридическую силу. В связи с этим Конституционный Суд отказал в принятии новых обращений к производству.
