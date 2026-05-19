Суд отклонил иск Илона Маска против OpenAI

Федеральный суд в американском Окленде отклонил иск предпринимателя Elon Musk к компании OpenAI и её руководству. Как сообщает CNN, присяжные пришли к выводу, что обращение было подано после истечения установленного срока давности.

По данным издания, обсуждение дела заняло около полутора часов. Окончательное решение ещё должна вынести судья Ивонн Гонсалес Роджерс, однако она уже заявила, что согласна с позицией жюри.

В своём иске Маск утверждал, что OpenAI отошла от первоначальной миссии — разработки искусственного интеллекта в интересах общества, а не ради коммерческой выгоды. Бизнесмен требовал вернуть контроль над активами компании стоимостью более 130 миллиардов долларов некоммерческой структуре, а также отстранить от управления Сэма Альтмана и Грега Брокмана.

Представители OpenAI в суде заявили, что организация по-прежнему действует в рамках своей изначальной миссии и находится под контролем некоммерческого совета. Также адвокаты компании указали, что Маск знал о структурных изменениях в OpenAI задолго до подачи иска, однако обратился в суд уже после запуска собственной компании xAI.

OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация, занимающаяся безопасным развитием искусственного интеллекта. Среди её сооснователей были Сэм Альтман, Илон Маск и Грег Брокман. Маск покинул совет директоров компании в 2018 году.