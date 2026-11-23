Бывшему акиму Жамбылской области Кариму Кокрекбаеву, осуждённому на 12 лет за коррупцию, отменили освобождение от наказания по состоянию здоровья. Алматинский областной суд установил, что заболевание осуждённого не входит в перечень болезней, позволяющих выйти на свободу. При этом вопросы возникли не только к решению суда первой инстанции, но и к заключениям прокурора, сотрудника колонии и медицинской комиссии, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда, судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела постановление суда города Алатау, который ранее освободил осуждённого от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью.

Апелляционная инстанция установила грубое нарушение закона. Выяснилось, что заболевание, на основании которого было принято решение об освобождении, не соответствует перечню, утверждённому приказом министра здравоохранения от 30 июня 2022 года.

В результате постановление суда города Алатау отменили. В удовлетворении представления учреждения № 57 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД об освобождении осуждённого отказано.

Вопросы возникли к прокурору, сотруднику колонии и врачам

На этом разбирательство не закончилось. Судебная коллегия вынесла частные постановления в адрес прокуратуры Алматинской области и Министерства внутренних дел.

Поводом стали заключения прокурора и представителя учреждения уголовно-исполнительной системы, которые участвовали в рассмотрении дела в первой инстанции и необоснованно поддержали освобождение осуждённого.

Отдельное частное постановление направили в Министерство здравоохранения. Ведомству предстоит рассмотреть вопрос об ответственности членов специальной медицинской комиссии, которые пришли к необоснованному выводу о наличии у осуждённого заболевания, препятствующего отбыванию наказания.

Постановления апелляционной инстанции вступили в законную силу.

За что осудили Карима Кокрекбаева

Карим Кокрекбаев ранее возглавлял Жамбылскую область, работал в системе КТЖ, а затем руководил государственным учреждением «Казсельзащита» Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В декабре 2022 года его задержали по подозрению в получении взятки от представителя подрядной организации.

По материалам уголовного дела, речь шла о 396 млн тенге за подписание актов выполненных работ на защитных сооружениях реки Хоргос. При этом, согласно обвинению, часть работ фактически не была выполнена, а ущерб государству оценивался почти в 2 млрд тенге.

В 2024 году суд присяжных оправдал Кокрекбаева, однако впоследствии приговор отменили и направили дело на новое рассмотрение.

В июле 2025 года суд признал его виновным и назначил 12 лет лишения свободы. Его заместитель Адилет Ахатаев и представитель подрядной организации Андрей Поплавский получили по 11 лет.

Кроме того, во время содержания под стражей Кокрекбаева привлекли к ответственности за подкуп конвойного. По данным журналиста Михаила Козачкова, за 20 тысяч тенге сотрудник конвоя помог ему связаться с супругой и организовать незаконную встречу в здании суда. За этот эпизод бывшего чиновника оштрафовали на 300 тысяч тенге.