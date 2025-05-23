Суд по делу об убийстве Шерзата Полата продолжится 28 мая
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Следующие заседания по резонансному делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Полата назначены на 28 и 29 мая 2025 года. Процесс начнётся в 10:00, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Во время обсуждения сроков один из адвокатов подсудимых попытался перенести заседание.
"Уважаемый судья, процесс, который у меня должен был быть сегодня, перенесли на вторник. Нам же нужно встретиться со своими подзащитными, определить свои позиции. А вы хотите на этот день поставить процесс. Может, оставим его на 29 и 30 числа, четверг и пятницу?", - сказал адвокат подсудимого.
Однако судья отклонил предложение.
"Нет, следующие заседания пройдут 28 и 29 мая. Вместе с тем хочу предупредить, будьте готовы к прениям", - подчеркнул Ержан Жанузаков.
Защитник вновь попытался возвразить:
"Уважаемый судья, нам же нужно для этого время".
"Вот пяти дней вам достаточно", - ответил судья.
"Какие пять дней? В субботу, воскресенье в тюрьму не пускают", - заметил адвокат.
"Не принимается", - отрезал судья.
Напомним, сегодня были просмотрены видеозаписи очных ставок подсудимых с потерпевшими и допроса проведенного на месте проишествия.
Суд удовлетворил ходатайства государственного обвинителя и представителя потерпевших о вызове и допросе судебно-медицинских экспертов. В результате были допрошены эксперты М. Кушеров и Т. Халимназаров.
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