Следующие заседания по резонансному делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Полата назначены на 28 и 29 мая 2025 года. Процесс начнётся в 10:00, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Во время обсуждения сроков один из адвокатов подсудимых попытался перенести заседание.

"Уважаемый судья, процесс, который у меня должен был быть сегодня, перенесли на вторник. Нам же нужно встретиться со своими подзащитными, определить свои позиции. А вы хотите на этот день поставить процесс. Может, оставим его на 29 и 30 числа, четверг и пятницу?", - сказал адвокат подсудимого.

Однако судья отклонил предложение.

"Нет, следующие заседания пройдут 28 и 29 мая. Вместе с тем хочу предупредить, будьте готовы к прениям", - подчеркнул Ержан Жанузаков.

Защитник вновь попытался возвразить:

"Уважаемый судья, нам же нужно для этого время". "Вот пяти дней вам достаточно", - ответил судья. "Какие пять дней? В субботу, воскресенье в тюрьму не пускают", - заметил адвокат. "Не принимается", - отрезал судья.

Напомним, сегодня были просмотрены видеозаписи очных ставок подсудимых с потерпевшими и допроса проведенного на месте проишествия.

Суд удовлетворил ходатайства государственного обвинителя и представителя потерпевших о вызове и допросе судебно-медицинских экспертов. В результате были допрошены эксперты М. Кушеров и Т. Халимназаров.