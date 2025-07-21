Громкий судебный процесс по делу основательницы фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой выходит на завершающий этап, передает BAQ.KZ. Уже завтра, 22 июля, в 11:00 в межрайонном суде по уголовным делам города Астаны состоятся прения сторон.

История началась в ноябре 2024 года, когда Перизат Кайрат — соучредительницу и руководительницу общественного фонда — задержали по подозрению в мошенничестве и легализации преступных доходов. А в декабре арестовали её имущество — в списке оказались элитные дома, люксовые авто, украшения и аксессуары от мировых брендов. По версии следствия, деньги, поступавшие на счет благотворительного фонда, Кайрат тратила на собственные нужды и роскошную жизнь.

Расследование уголовного дела длилось семь месяцев. 30 июня дело поступило в суд. На сегодняшнем заседании, которое суд провел в закрытом режиме, были исследованы вещественные доказательства. Перизат Кайрат была допрошена в суде, а ее мама — Гайни Алашбаева — отказалась от дачи показаний.

Напомним, Перизат Кайрат обвиняется по трём эпизодам по статье "мошенничество в крупном размере" (п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК), а также в отмывании денег по двум составам статьи 218 УК РК. Такие же обвинения предъявлены и её матери.