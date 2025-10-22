Многодетная мать из Астаны, оказавшаяся в сложной финансовой ситуации, смогла избежать банкротства и получить второй шанс благодаря процедуре восстановления платежеспособности, передает BAQ.KZ.

По данным суда, с 2018 по 2024 год женщина оформила кредиты и микрозаймы на сумму свыше 4,6 млн тенге, часть из которых — для лечения супруга, страдающего эпилепсией и имеющего II группу инвалидности. Чтобы погашать предыдущие долги, она брала новые микрозаймы, постепенно оказавшись в долговой ловушке.

На момент обращения в суд у астанчанки оставались непогашенные обязательства перед двумя банками и 13 микрофинансовыми организациями. При этом недвижимость и иное имущество у семьи отсутствовали. Женщина работает в акционерном обществе с ежемесячным доходом около 240 тысяч тенге и получает дополнительный доход в виде пособия по инвалидности супруга.

Финансовый управляющий отметил, что заявительница проявила добросовестность и готовность погасить долги в разумные сроки. Суд учёл это и применил к ней процедуру восстановления платежеспособности — альтернативу банкротству, которая позволяет сохранить социальный статус и начать финансовую жизнь заново.

Апелляционная инстанция признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан" вступил в силу в 2023 году. Он даёт казахстанцам возможность решать проблемы с долгами без потери имущества и статуса, если они готовы к поэтапному погашению обязательств.