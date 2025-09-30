Кассационный суд по гражданским делам отказал жителю Астаны, который пытался оспорить решение правительства о переводе стрелок на час назад весной 2024 года, передает BAQ.KZ. Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта жители Астаны, Алматы, Шымкента и ещё 12 регионов страны перевели время на один час назад.

Истец настаивал, что такой шаг противоречит астрономическому времени и выходит за пределы полномочий правительства. По его мнению, внесённые поправки фактически означали принятие нового постановления. Суды первой и апелляционной инстанций эти доводы отклонили. Они указали, что вопросы времени находятся в компетенции правительства и решение принято на основе научных рекомендаций казахстанских институтов.

Кассационная инстанция согласилась с выводами коллег. Судьи добавили, что оспаривать постановление спустя 24 года после его принятия уже поздно — срок давности истёк. Таким образом, переведённые этой весной стрелки останутся на месте: время в Казахстане теперь соответствует естественному циклу "день-ночь" на большей части территории страны.