Суд прекратил дело Ерболата Жанабылова после примирения с женой

Суд прекратил административное дело в отношении казахстанского блогера Ерболата Жанабылова, возбужденное после семейного конфликта с супругой Эльмирой Толегеновой. Стороны заявили о примирении.

1 октября Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в закрытом режиме. Жанабылову вменялось правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений по части 1 статьи 73 КоАП РК.

Как установил суд, 30 сентября Жанабылов устроил дома скандал и хватал супругу за руки, нарушив ее спокойствие. При этом суд указал, что его действия не содержали признаков уголовно наказуемого деяния.

Факт произошедшего подтверждался материалами дела, в том числе видеозаписью, опубликованной в социальной сети.

На заседании Жанабылов признал вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в административном протоколе. Он также сообщил о намерении примириться с супругой. Письменное соглашение о примирении сторон было приобщено к материалам дела.

Эльмира Толегенова в суде заявила, что супруг ее не избивал. По ее словам, между ними произошла словесная перепалка. Она также подтвердила, что согласилась на примирение добровольно и без какого-либо давления.

Суд учел, что Жанабылов ранее не привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, признал вину и раскаялся. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Согласно статье 64 КоАП, человека, впервые совершившего правонарушение по статье 73, суд может освободить от административной ответственности в случае примирения с потерпевшим и заглаживания причиненного вреда.

В результате на основании письменного соглашения о примирении суд прекратил производство по делу.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее заседание было закрыто для СМИ по просьбе самого Жанабылова. Блогер заявил суду, что дело касается его личной и семейной жизни.

Напомним, поводом для разбирательства стало видеообращение Эльмиры Толегеновой, появившееся в социальных сетях 30 сентября. Она рассказала о конфликте с супругом и сообщила, что закрылась в гардеробной. Позднее Толегенова уточнила, что физического насилия не было, а ссора произошла после попытки мужа забрать ее второй телефон.

Несмотря на то что Толегенова отказалась подавать заявление, полиция составила в отношении Жанабылова административный материал.