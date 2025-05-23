Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны частично удовлетворил иск Валихана Бишимбаева и Альмиры Нурлыбековой — родителей бывшего министра Куандыша Бишимбаева — о защите чести, достоинства и деловой репутации, передаёт BAQ.KZ.

Поводом для иска стали высказывания гражданина К., прозвучавшие в прямом эфире на YouTube-канале "А". В своём заявлении он утверждал, что истцы якобы предлагали ему поехать в морг и "договориться" с судебно-медицинскими экспертами, чтобы получить выгодное заключение по делу их сына, пообещав за это "крупную сумму".

Родители Бишимбаева расценили эту информацию как ложную и порочащую их честь и достоинство. Они потребовали от ответчика публичного опровержения в том же СМИ, а также компенсации морального вреда в размере 8 миллионов тенге каждому.

Проведённая лингвистическая экспертиза подтвердила, что в высказывании содержатся сведения, которые, при их недостоверности, могут быть признаны порочащими.

Суд отметил, что в соответствии с законодательством, обязанность доказывания достоверности подобных заявлений лежит на их авторе. Поскольку ответчик К. не предоставил доказательств, подтверждающих свои слова, суд признал распространённые им сведения недостоверными.

Решением суда К. обязан опровергнуть свои заявления, а также выплатить каждому из истцов по 100 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена добивается полного разрыва с Бишимбаевым в суде.

Напомним, в мае прошлого года Куандык Бишимбаев был признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. От его действий погибла супруга Салтанат Нукенова.

26 июня суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева и Байжанова на приговор первой инстанции. Сроки оставили без изменений: 24 года экс-министру Куандыку Бишимбаеву и 4 года лишения свободы его родственнику Бакытжану Байжанову.

В конце июля его этапировали в колонию.