Конституционный суд Республики Казахстан признал не соответствующей Основному закону норму, регулирующую порядок определения национальности ребенка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В апреле 2025 года Конституционный суд вынес нормативное постановление № 70 по итогам проверки на соответствие Конституции статьи 65 Кодекса "О браке и семье". Данной статьей предусматривалось, что национальность ребенка определяется национальностью его родителей и в дальнейшем может быть изменена только на национальность другого родителя.

В ходе рассмотрения дела Конституционный суд указал, что действующая норма не охватывает целый ряд жизненных ситуаций, при которых определение или изменение национальности ребенка исключительно по национальности родителей является невозможным. В частности, могут отсутствовать сведения о родителях, документы, подтверждающие их национальность, либо сама личность родителей может быть неизвестна.

Кроме того, статья 65 не учитывает случаи, когда ребенок воспитывается в приемной семье или находится в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В таких ситуациях ребенок может сформировать свою идентичность в иной культурной среде и выразить желание принять национальность, отличающуюся от национальности родителей.

По итогам рассмотрения Конституционный суд пришел к выводу о несоответствии нормы Конституции.

"В этой связи Конституционный суд признал не соответствующей Конституции РК статью 65 Кодекса "О браке" и семье в части, не предусматривающей иные способы определения и изменения национальности ребенка", — сообщила старший прокурор управления прокуратуры Астаны Алия Кыстаубаева.

Решение Конституционного суда означает необходимость пересмотра действующего законодательства с учетом разнообразных жизненных обстоятельств и прав ребенка на самоопределение.