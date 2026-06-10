Туберкулез у школьной сотрудницы: Суд признал поставщика школьного питания недобросовестным

В Костанайской области суд рассмотрел дело в отношении поставщика питания одной из школ Мендыгаринского района после того, как у работницы школьной столовой был выявлен туберкулез.

Как установлено в ходе разбирательства, весной текущего года заболевание обнаружили у сотрудницы столовой Боровской школы-гимназии, обслуживание которой осуществляло ИП Юнин. После выявления факта администрация учебного заведения инициировала расторжение договора с арендатором и организовала медицинское обследование учащихся и педагогов. По данным специалистов, случаев заражения среди школьников и сотрудников школы зафиксировано не было.

Позже отдел образования Мендыгаринского района обратился в суд с требованием признать поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

В суде отметили, что предприниматель допустил к работе в образовательном учреждении сотрудницу, страдающую туберкулезом, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований и условий договора на организацию питания школьников.

Учитывая потенциальную угрозу здоровью детей, суд пришел к выводу о ненадлежащем исполнении поставщиком своих обязательств и удовлетворил иск отдела образования, признав ИП Юнин недобросовестным поставщиком.

В свою очередь предприниматель подал встречный иск, оспаривая уведомление о расторжении договора и действия заказчика, связанные с освобождением помещения. Однако суд установил, что направленные уведомления носили исключительно информационный характер и сами по себе не влекли юридических последствий.

Кроме того, доказательств фактического нарушения прав поставщика или незаконного изъятия имущества представлено не было. В связи с этим в удовлетворении встречного иска суд отказал полностью.

Решение суда на данный момент не вступило в законную силу.