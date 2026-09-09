Суд раскрыл детали приговора по делу Аслана Кыдырбаева в Мангистауской области

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области сообщил новые подробности приговора по резонансному делу о гибели 52-летнего охотника и отца пятерых детей Аслана Кыдырбаева.

Как сообщает Lada.kz, вердикт по делу вынесен коллегией присяжных заседателей.

Главный фигурант признан виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК «Убийство», а также по части 3 статьи 337 УК РК «Незаконная охота». Ему окончательно назначили 8 лет лишения свободы с запретом заниматься охотничьей деятельностью в течение пяти лет.

Еще двое подсудимых признаны виновными по части 3 статьи 337 УК РК — «Незаконная охота» — и статье 432 УК РК — «Укрывательство преступления».

Каждому из них назначено по три года ограничения свободы, также с лишением права заниматься охотничьей деятельностью сроком на пять лет.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших в части компенсации морального вреда. Требования о возмещении материального ущерба удовлетворены в полном объеме.

Ранее оглашенный вердикт присяжных вызвал резкую реакцию семьи погибшего. Родственники Кыдырбаева заявили о несогласии с решением суда, в частности с тем, что главный фигурант получил восемь лет лишения свободы, а двое других участников дела не были взяты под стражу и были освобождены из зала суда.