Суд раскрыл детали приговора по делу Аслана Кыдырбаева в Мангистауской области
Главного фигуранта приговорили к 8 годам лишения свободы, двое других получили по три года ограничения свободы.
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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области сообщил новые подробности приговора по резонансному делу о гибели 52-летнего охотника и отца пятерых детей Аслана Кыдырбаева.
Как сообщает Lada.kz, вердикт по делу вынесен коллегией присяжных заседателей.
Главный фигурант признан виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК «Убийство», а также по части 3 статьи 337 УК РК «Незаконная охота». Ему окончательно назначили 8 лет лишения свободы с запретом заниматься охотничьей деятельностью в течение пяти лет.
Еще двое подсудимых признаны виновными по части 3 статьи 337 УК РК — «Незаконная охота» — и статье 432 УК РК — «Укрывательство преступления».
Каждому из них назначено по три года ограничения свободы, также с лишением права заниматься охотничьей деятельностью сроком на пять лет.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших в части компенсации морального вреда. Требования о возмещении материального ущерба удовлетворены в полном объеме.
Ранее оглашенный вердикт присяжных вызвал резкую реакцию семьи погибшего. Родственники Кыдырбаева заявили о несогласии с решением суда, в частности с тем, что главный фигурант получил восемь лет лишения свободы, а двое других участников дела не были взяты под стражу и были освобождены из зала суда.
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