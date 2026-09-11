Суд смягчил наказание экс-главе ГКНБ Кыргызстана

Бишкекский городской суд пересмотрел приговор по делу «Письма 75», в котором фигурируют экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, бывший генпрокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу. Суд переквалифицировал обвинение и сократил срок пробационного надзора с трех до двух лет. Всех фигурантов приговорили к четырем годам лишения свободы, применив пробационный надзор.

Статью о попытке насильственного захвата власти исключили, а действия подсудимых переквалифицировали на статью «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав». Конфискация имущества также исключена. Дело связано с обращением 75 политиков и общественных деятелей к президенту и спикеру Жогорку Кенеша с предложением инициировать досрочные президентские выборы.

Ранее Первомайский районный суд признал фигурантов виновными в попытке захвата власти и назначил им по четыре года лишения свободы с трехлетним пробационным надзором. Прокуратура просила ужесточить наказание до девяти лет. Защита Ташиева уже заявила о намерении обжаловать новое решение суда.