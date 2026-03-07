Суд США не позволил администрации Трампа лишить защиты 350 тысяч гаитян
Суд США отказался позволить администрации Дональда Трампа отменить временный правовой статус, который позволяет более 350 000 гражданам Гаити жить и работать в США, избегая депортации в страну, охваченную насилием банд, передает BAQ.KZ.
Судейская коллегия Апелляционного суда округа Колумбия большинством 2-1 отклонила просьбу приостановить постановление окружного суда от 2 февраля, которое заблокировало попытку Министерства внутренней безопасности прекратить действие программы Temporary Protected Status (TPS) для Гаити.
Решение окружного судьи Аны Рейес установило, что ноябрьское решение бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм о прекращении TPS, вероятно, нарушало процедуры и гарантии Пятой поправки о равной защите перед законом.
Администрация утверждала, что TPS не должен функционировать как «де-факто амнистия», но суд поддержал граждан Гаити, подавших коллективный иск.
