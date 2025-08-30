Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что Дональд Трамп превысил президентские полномочия, вводя свои тарифы, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Guardian. Суд указал, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на который ссылалась администрация, не даёт президенту права устанавливать тарифы и пошлины.

Решение, принятое большинством голосов (7–4), признало многие тарифы "безграничными по охвату и срокам". Оно вступит в силу 14 октября, если не будет обжаловано в Верховном суде. Трамп в ответ заявил, что все тарифы продолжают действовать, обвинил суд в политической предвзятости и назвал решение угрозой для США. Белый дом настаивает, что президент действовал в рамках полномочий для защиты национальной и экономической безопасности.