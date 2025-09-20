Федеральный суд во Флориде временно отклонил громкий иск президента США Дональда Трампа против газеты The New York Times, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Политик требовал 15 млрд долларов компенсации за клевету, однако судья Стивен Мерридей счёл жалобу слишком объёмной — 85 страниц текста. Судья напомнил, что иск должен быть "ясным, прямым и сдержанным", а не "мегафоном для пиара и аналогом ораторского угла в Гайд-парке". Теперь у Трампа есть 28 дней, чтобы сократить документ до 40 страниц.

Трамп обвиняет The New York Times и её журналистов в "злонамеренной дискредитации" перед выборами 2024 года. Ущерб он оценил в 15 млрд долларов. Газета отвергла обвинения, заявив, что иск не имеет законных оснований и представляет собой атаку на свободу прессы. В редакции NYT подчеркнули, что продолжат работать "без страха" и защищать право журналистов задавать неудобные вопросы.

Это уже не первый судебный поход Трампа против СМИ: ранее иски к CBS и ABC закончились многомиллионными мировыми соглашениями. Критики считают подобные шаги частью давления на независимую журналистику.