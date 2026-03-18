В Восточно-Казахстанской области осужден бывший руководитель филиала ТОО «КАЖсервис», дочерней структуры «ҚазАвтоЖол», по делу о хищении бюджетных средств, передает BAQ.kz.

Нарушения были выявлены в 2024 году в ходе внутренней проверки антикоррупционной комплаенс-службы и службы безопасности компании.

По данным расследования, хищение средств осуществлялось через фиктивное трудоустройство.

«Установлен факт оформления на работу лиц, фактически не исполнявших должностные обязанности, с последующей незаконной выплатой им заработной платы», - сообщили в компании.

Материалы были переданы в Антикоррупционную службу, которая в ходе досудебного расследования установила причастность бывшего директора филиала.

Уголовное дело было направлено в суд.

Изначально суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил наказание в виде 2 лет 9 месяцев ограничения свободы.

Однако по апелляционному протесту прокуратуры наказание было ужесточено.

«Судебная коллегия усилила наказание до 3 лет 6 месяцев ограничения свободы с взысканием причиненного ущерба в размере 6,7 млн тенге», - уточняется в сообщении.

На сегодняшний день ущерб возмещен в полном объеме.

В компании подчеркнули, что продолжают реализацию политики нулевой терпимости к коррупции и усиливают внутренний контроль.