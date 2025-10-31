В Актау суд встал на сторону многодетной матери, которую ранее оштрафовали за то, что её 17-летняя дочь подрабатывала продавцом, передает BAQ.KZ.

По данным суда, женщину привлекли к административной ответственности по статье 127 КоАП — "Невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребёнка". Поводом стал составленный инспектором протокол, согласно которому несовершеннолетняя работала без трудового договора.

Однако при рассмотрении дела выяснилось, что между девушкой и работодателем был заключён договор о приёме на работу консультантом. Работодатель подтвердил, что девушке исполнилось 17 лет, а работа носила временный характер — не более двух часов в день, как того требует Трудовой кодекс.

Суд установил, что инспектор заставил несовершеннолетнюю подписать протокол, а отсутствие печати на договоре не является нарушением, влекущим ответственность. Также суд напомнил, что:

никто не обязан доказывать свою невиновность (ст.10 КоАП);

сомнения в виновности толкуются в пользу лица;

к ответственности можно привлекать только при наличии доказанной вины.

Учитывая эти обстоятельства, суд отменил протокол и постановление о штрафе, полностью оправдав женщину.

Как отмечается в решении, девушка работала, чтобы помочь своей многодетной семье, где воспитываются ещё девять несовершеннолетних детей.