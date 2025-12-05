Административный суд Дармштадта в земле Гессен отклонил иск юристки-мусульманки, которую не приняли на должность судьи из-за её намерения носить хиджаб во время судебных заседаний, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Ранее Минюст Гессена отказал женщине, аргументируя это нарушением принципа религиозной нейтральности госорганов.

Суд согласился с позицией Минюста: обязанность государства сохранять нейтралитет в суде имеет приоритет над религиозными убеждениями соискательницы. При этом требование снимать головной убор касалось только контактов с участниками процесса и не распространялось на всю рабочую деятельность.

СМИ отмечают, что решение суда лишает женщину возможности работать судьей или прокурором в Гессене, однако оно может быть обжаловано.