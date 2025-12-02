В городском суде Семея рассмотрено одно из редких для Казахстана уголовных дел о сталкинге, передает BAQ.KZ.

Это второе подобное дело в стране, зарегистрированное по соответствующей статье Уголовного кодекса. Судебный процесс привлёк внимание общественности, поскольку вновь поднял вопрос о защите личных границ и безопасности граждан.

В ходе разбирательства установлено, что житель Семея в течение длительного периода следил за потерпевшей, вмешивался в её частную жизнь и оказывал психологическое давление. Его действия создавали постоянное чувство тревоги и нарушения безопасности, значительно ухудшая эмоциональное состояние женщины.

По результатам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным по статье 115-1 УК РК. Ему назначен штраф в размере 30 месячных расчётных показателей, а также установлены специальные требования к поведению сроком на 10 месяцев. Такие меры направлены на предотвращение повторных нарушений и обеспечение защиты потерпевшей.

Сталкинг является уголовно наказуемым деянием и рассматривается как серьёзное посягательство на личную свободу человека. Это форма преследования, которая может привести к тяжёлым психологическим последствиям и представляет реальную угрозу безопасности.

Полиция области Абай призывает граждан уважать личные границы других людей и урегулировать любые конфликтные ситуации только в рамках закона. В случае, если кто-либо стал жертвой или свидетелем сталкинга, правоохранительные органы рекомендуют незамедлительно обращаться за помощью.

Правоохранительные службы заявляют, что продолжат принимать все необходимые меры для защиты граждан и предотвращения подобных преступлений.