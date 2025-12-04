Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента в закрытом заседании вынес приговор несовершеннолетнему А., обвинявшемуся в убийстве, краже и осквернении трупа, передает BAQ.KZ. Суд установил, что 21 июля 2025 года А. разместил в Telegram объявление о поиске девушки для уборки дома. Потерпевшая откликнулась, пришла и выполнила работу. Когда она потребовала оплату, А., не намереваясь платить, совершил её убийство и похитил её мобильный телефон.

Вина несовершеннолетнего подсудимого подтверждается показаниями самого подсудимого, потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами, — сообщили в пресс-службе суда Шымкента.

При назначении наказания суд учёл несовершеннолетний возраст А. и его чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено. С учётом норм Уголовного кодекса суд назначил 7 лет 6 месяцев лишения свободы — это 3/4 максимального срока, который может быть назначен несовершеннолетнему за тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь человека.

По статье об осквернении трупа А. признан невиновным. Наказание он будет отбывать в учреждении средней безопасности для несовершеннолетних. Приговор не вступил в законную силу.