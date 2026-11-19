Федеральный суд США признал незаконным решение администрации Дональда Трампа, ограничивавшее срок пребывания иностранных студентов в стране четырьмя годами. В июле Министерство внутренней безопасности ввело новые правила для обладателей виз F-1 и J-1.

Чтобы остаться в США дольше четырёх лет, студентам пришлось бы подавать отдельное заявление и ждать решения миграционных органов. Ранее иностранцы могли находиться в стране весь период обучения при условии соблюдения визовых требований. 16 ноября судья Деннис Сейлор постановил отменить новые ограничения, указав, что ведомство превысило свои полномочия.

Решение возвращает прежний порядок, однако не означает автоматического продления виз или разрешения на пребывание. Студенты по-прежнему должны соблюдать требования миграционного законодательства. Согласно исследованию Института международного образования, осенью 2026 года число иностранных студентов в более чем 800 американских вузах сократилось на 9%, а количество впервые прибывших на учёбу — на 15%. Среди причин назывались визовые сложности и неопределённость миграционной политики.