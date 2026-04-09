В Таразе суд обязал коммунальную организацию возместить ущерб водителю, чей автомобиль получил повреждения после наезда на открытый люк на дороге, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе, специализированный межрайонный экономический суд рассмотрел иск индивидуального предпринимателя к предприятию «Таразтрансэнерго» о возмещении материального ущерба.

Инцидент произошел в июле 2025 года. Автомобиль истца получил серьёзные повреждения после наезда на открытый люк подземного теплового колодца.

В ходе судебного разбирательства установлено, что данный участок дороги и тепловой колодец находятся на обслуживании ответчика. Кроме того, ранее должностное лицо предприятия уже привлекалось к административной ответственности за ненадлежащее содержание смотрового колодца, создававшего угрозу для участников дорожного движения.

Суд пришёл к выводу, что авария произошла из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию объекта и обеспечению безопасности на дороге. Согласно заключению специалиста, размер ущерба превысил 1 млн тенге.

По решению суда иск был удовлетворён полностью. С предприятия «Таразтрансэнерго» взыскано 1,1 млн тенге материального ущерба, а также 171 тыс. тенге судебных расходов, включая оплату представителя, оценку и государственную пошлину.

Решение суда пока не вступило в законную силу.