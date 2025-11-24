  • 24 Ноября, 07:24

Суд Вашингтона приостановил план Трампа по ускоренной депортации мигрантов

Слушание по делу назначено на 9 декабря.

Сегодня, 07:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Bild Сегодня, 07:11
Сегодня, 07:11
41
Фото: Bild

Апелляционный суд в Вашингтоне остановил попытку администрации Дональда Трампа расширить практику ускоренной депортации мигрантов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Изначально такая процедура применялась только к задержанным на границе, однако в январе власти решили распространить её на всю территорию США и использовать в отношении всех иностранцев, которые не могут доказать, что проживают в стране более двух лет.

Нижестоящий суд посчитал, что инициатива нарушает право мигрантов на надлежащее судебное разбирательство, и приостановил её действие. 22 ноября апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Правительство обжаловало постановление, и слушание по делу назначено на 9 декабря.

Самое читаемое

Наверх