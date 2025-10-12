Суд временно запретил Трампу использовать Нацгвардию в Иллинойсе
Ввод военных подразделений может лишь усугубить напряженность.
Федеральная судья Эйприл Перри приостановила распоряжение президента США Дональда Трампа о привлечении бойцов Национальной гвардии для наведения порядка в Иллинойсе, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал CNN.
Судья сочла, что у администрации нет достаточных оснований считать ситуацию в штате восстанием. По ее мнению, ввод военных подразделений может лишь усугубить напряженность и вызвать новые беспорядки.
Запрет будет действовать в течение 14 дней.
Ранее сообщалось, что федеральные власти направили в Иллинойс около 500 бойцов Национальной гвардии для обеспечения безопасности, в том числе в районе Чикаго, где в последние недели проходили массовые акции протеста против миграционной политики администрации Трампа.
