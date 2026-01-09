Суд признал Толкын и Даулета Тотакановых виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путём. По версии обвинения, супруги собирали деньги на лечение своего сына и расходовали их на личные нужды, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как установило следствие, Даулет и Толкын Тотакановы создали аккаунты в социальных сетях на имя своего сына, у которого диагностированы несколько тяжёлых заболеваний, и объявили сбор средств на лечение в Турции. В результате, по данным обвинения, было собрано около 1,5 млрд тенге, которые использовались не по целевому назначению.

Суд признал супругов виновными по статье 190 части 4 пункту 2 Уголовного кодекса РК "Мошенничество в особо крупном размере", а также по статье 218 части 2 пункту 1 УК РК "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, группой лиц по предварительному сговору".

"Согласно части 3 статьи 58 УК РК, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Толкын Тотакановой срок лишения свободы на 7 лет с лишением права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором средств, на 10 лет, с конфискацией имущества. По статье 74 ч.1 УК РК (в связи с наличием малолетнего ребёнка) отсрочить наказание на 2 года", — говорится в приговоре суда.

Даулет Тотаканов приговорён к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором средств, сроком на 10 лет, с конфискацией имущества.

Отмечается, что ранее супруги находились под домашним арестом. После оглашения приговора Даулета Тотаканова взяли под стражу в зале суда.