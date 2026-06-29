Судьба алматинского Family Park висит на волоске: руководство парка забило тревогу

Судьба одного из любимых мест отдыха алматинцев – Family Park – оказалась под вопросом. Руководство парка заявило о своей обеспокоенности будущим территории и обратилось к жителям города. В свою очередь акимат Алматы выступил с официальным заявлением, изложив свою позицию. BAQ.KZ проанализировал заявления обеих сторон.

Руководство парка: территорию планируют изъять

"Для многих жителей это место связано с воспоминаниями о детстве, семейными прогулками, отдыхом и праздниками. На протяжении многих лет Family Park остается одним из самых популярных мест отдыха алматинцев", – говорится в заявлении администрации парка.

По словам руководства, вопрос был поднят на заседании специальной комиссии. Основанием для обсуждения, как сообщалось, стали обращения жителей, жалобы на состояние парка и общественный резонанс.

Однако администрация Family Park утверждает, что ни сами обращения, ни жалобы им представлены не были.

"Нам не предоставили обращения и жалобы, на которые ссылались участники заседания. Поэтому мы были лишены возможности ознакомиться с их содержанием и дать соответствующие разъяснения", – говорится в сообщении.

По информации администрации, на заседании комиссии рассматривалась законность использования земельного участка, на котором расположен Family Park. При этом представителей самого парка к обсуждению не пригласили.

"До заседания в адрес администрации парка не поступало никаких официальных требований или замечаний. Лишь позднее мы получили уведомление о расторжении договора аренды", – заявили в администрации.

"Многие вопросы остаются без ответа"

Руководство Family Park недоумевает, почему решение о расторжении договора аренды, действовавшего 27 лет, было принято именно сейчас.

"На протяжении всех этих лет никто не ставил под сомнение законность договора аренды. Почему же вопрос о его расторжении возник именно теперь?" – задаются вопросом представители парка.

Они также отметили, что не получали никаких официальных предписаний о неудовлетворительном состоянии парка или требований устранить выявленные нарушения.

Кроме того, администрация обращает внимание на то, что, несмотря на заявления о "многочисленных жалобах", ни одна из них не была передана руководству.

"Если бы эти жалобы были нам предоставлены, у нас была бы возможность своевременно принять необходимые меры", – подчеркнули в администрации.

Представители парка также требуют объяснить, почему вопрос об изъятии земельного участка рассматривался без их участия.

Кроме того, они ожидают ответы на следующие вопросы:

Почему уведомление о расторжении договора аренды и исковое заявление в суд были поданы в один день?

Почему не была проведена процедура досудебного урегулирования?

С какой целью различные государственные органы начали внеплановые проверки?

Позиция акимата: строительство жилья не планируется

Редакция BAQ.KZ запросила комментарий у акимата Алматы. В ведомстве подчеркнули, что на территории Family Park не планируется строительство жилого комплекса или каких-либо иных объектов.

"Информация, распространяемая в СМИ и социальных сетях о том, что на территории Family Park планируется строительство жилого комплекса или других объектов, не соответствует действительности. Согласно действующему Генеральному плану Алматы и проекту детальной планировки, территория Family Park имеет статус общественного рекреационного пространства, то есть парковой зоны. Изменение ее целевого и функционального назначения не предусматривается", – говорится в официальном ответе.

В акимате заверили, что Family Park сохранит свой статус общественного парка для отдыха жителей и гостей города. В настоящее время рассматривается вопрос о возвращении территории под непосредственное государственное управление с последующей комплексной реконструкцией, благоустройством и модернизацией.

По данным ведомства, парк нуждается в обновлении инженерной и рекреационной инфраструктуры, создании безопасной, комфортной и доступной городской среды, в том числе безбарьерной среды для людей с инвалидностью.

"Главная цель этой инициативы – не только сохранить Family Park как общественное пространство для отдыха, но и провести его качественную модернизацию. В результате планируется создать современный, безопасный, доступный и комфортный парк для жителей и гостей города", – отметили в акимате.

Также в акимате сообщили, что арендатор, который на протяжении многих лет эксплуатировал объект, не выполнил в полном объеме обязательства по содержанию и развитию парка, не инвестировал в его инфраструктуру. В результате состояние парка значительно ухудшилось.