В Караганде стартовали съемки документальной ленты о чеченцах и ингушах региона, сообщает BAQ.kz со ссылкой на портал ekaraganda.kz.

В Караганда началась работа над документальным фильмом о вайнахах — чеченцах и ингушах области. Автором идеи, режиссером и оператором проекта выступил казахстанский тележурналист Руслан Идрисов. Партнером по созданию картины стал карагандинский чечено-ингушский этнокультурный центр «Вайнах».

Одной из ключевых фигур ленты станет Сулим Исакиев — председатель Совета старейшин городского центра «Вайнах». Его личная история переплетается с трагическими страницами прошлого: в 1944 году он был высажен из товарного состава на станции «Караганда-Сортировочная». Именно там уже прошли первые съемки.

По словам Руслана Идрисова, замысел фильма возник давно, но к активной фазе команда приступила только в этом году. Работа предстоит долгая — съемки планируют вести в разные сезоны, чтобы показать жизнь героев в динамике времени.

«Все герои нашей ленты будут главными. Сначала хотели бы показать фильм жителям Караганды и области на закрытом показе, но изначальная цель — рассказать о вайнахах региона миру. Не исключено, что картина отправится на фестивали, и тогда широкая премьера может состояться лишь через несколько лет. Но фильм обязательно будет показан», — отметил режиссер.

Авторы подчеркивают: проект создается без жесткого сценария. История складывается в процессе общения с героями, среди которых — как представители старшего поколения, так и молодежь.

Руководитель центра «Вайнах» Увайс Джанаев рассказал, что старт съемок совпал с концертом в честь 30-летия творческого коллектива «Вайнах» при культурном центре.

«Мы поддержали авторский проект Руслана Идрисова и тронуты его желанием рассказать эту историю. Героев будет много — не только наш старейшина Сулим Исакиев, но и молодежь, и другие интересные люди, которые живут рядом с нами сегодня», — подчеркнул он.

Сулиму Исакиеву сегодня 86 лет. За плечами — работа в сельском хозяйстве и на шахте, активное участие в общественной жизни. По словам Увайса Джанаева, для центра он остается старшим товарищем — мудрым, опытным и открытым человеком.

Будущая картина обещает стать не просто хроникой событий, а живым рассказом о судьбах людей, через которые раскрывается история целого народа.