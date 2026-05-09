Судьбы на пути к Победе: коллектив Qazcontent вспомнил своих предков

В этом году исполняется 81 год Великой Победе. С каждым годом ряды ветеранов, видевших своими глазами страшную войну, редеют. В Казахстане сегодня осталось всего 57 ветеранов. Однако, несмотря на течение времени, уважение к подвигу никогда не угасает. Корреспондент BAQ.KZ в преддверии Дня Победы собрал воспоминания о предках коллег из коллектива "Qazcontent" и решил ещё раз почтить их имена.

Дед журналиста портала истории Ернура Изима – Изим Муканов

Изим Муканов родился в 1928 году. Когда началась война, он был ещё несовершеннолетним, но рано включился в тяжёлый тыловой труд и находился в самом центре сельской жизни. В трудное для страны время он помогал не только своей семье, но и своей матери, бабушке Маруа, жене ушедшего на фронт брата Суйениша – бабушке Килым, а также другим жителям села.

В те годы основная тяжесть сельской жизни легла на плечи женщин и детей. Изим-ата, несмотря на юный возраст, работал вместе со взрослыми и служил стране. За его трудолюбие и стойкость в народе его прозвали «Ақ шекпенді бала» («Мальчик в белом чапане»).

Его братья – Муканов Суйениш и Муканов Хамидолла проявили героизм на фронте.

Муканов Суйениш родился в 1910 году в селе Батбаккол района Каратобе Западно-Казахстанской области. В 1942 году он был призван в армию и героически погиб в боях под Сталинградом.

А Муканов Хамидолла, родившийся в 1922 году, участвовал в ожесточённых боях под Ленинградом и отдал свою жизнь за Родину.

Отец журналиста Литературного портала Жадыры Шамуратовой – Газиз Елеубаев

Газиз Елеубаев родился в 1923 году. Когда началась война, он ещё не достиг 18 лет, поэтому, изменив год рождения в документах на 1924-й, отправился на фронт.

Из Уральской области, Тайпакского района, из одной семьи на войну ушли три человека: отец Елеубай и два сына — Газиз и Макаш. К сожалению, Макаш не вернулся с фронта и числится пропавшим без вести.

Газиз Елеубаев участвовал в боях на Калининском фронте под Москвой и в 1943 году был тяжело ранен. После госпиталя он вернулся домой и стал инвалидом II группы.

После войны он посвятил себя сфере образования, окончил Уральское педучилище, а затем исторический факультет педагогического института имени А. С. Пушкина. 42 года своей жизни он отдал учительской работе и был директором школы.

По словам его дочери Жадыры, отец мало говорил о войне и не ходил на встречи ветеранов. Но он очень любил читать. В его доме хранились книги Бауыржана Момышулы, Д. Снегина, а также о маршале Жукове и Сталине.

Дед старшего выпускающего редактора информационного агентства BAQ.KZ Айым Сәдуақасовой – Ахмет Бабашев.

Ахмет Бабашев – родился в 1909 году в Ак районе Карагандинской области. Он был одним из тех, кто активно участвовал в кампании «ликвидации безграмотности» 1930-х годов и выбрал путь учителя.

Он окончил Каркаралинское педагогическое училище, обучал сельских детей и внёс вклад в просветительскую работу. В 1938 году стал секретарём первой созданной партийной организации.

В 1942 году он ушёл на фронт и служил автоматчиком в 533-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. В официальных документах отмечено, что в 1943 и 1944 годах он проявил особое мужество.

В 1944 году он был тяжело ранен и вернулся домой. После войны участвовал в восстановлении колхозного хозяйства.

Ахмет Бабашев был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и другими наградами.

Сегодня его имя присвоено начальному классу школы имени Алихана Ермекова.

Дед сотрудницы дирекции креативного контента по рекламе Жанны Тоғызбаевой – Каким Тогызбаев

Каким Тогызбаев – родился в 1910 году в Жарминском районе Семипалатинской области. В 1943 году в одном из боёв под Смоленском он оказался в окружении противника и получил тяжёлое ранение. Несмотря на это, он не сломался духом и продолжил боевой путь.

Позднее его отозвали с фронта в Казахстан, где в Алматы он освоил профессию машиниста. Он работал на заводе, выпускавшем танки и самолёты, внося свой вклад в победу в тылу. За проявленное мужество был награждён орденом Отечественной войны II степени.

После войны он трудился в железнодорожной отрасли и вырос до машиниста тепловоза. На пенсию вышел лишь в 74 года.

По словам его внучки Жанны, Каким-ата был спокойным и высоким человеком. Ещё одна интересная деталь его судьбы – в 53 года он стал отцом близнецов, один из которых является отцом Жанны.

Дед SEO-специалиста дирекции креативного контента Аршата Ораза – Кайыржан Мухтаров

Кайыржан Мухтаров – родился в 1914 году в селе Қараой Ойылского района Актюбинской области. С юных лет он проявлял способности к математике, позже стал учителем. Когда началась война, он ушёл на фронт и участвовал в боевых действиях с самого начала и до конца войны.

Благодаря своим математическим способностям он служил в подразделении, где занимался точным расчётом при сбивании вражеских самолётов. За проявленное мужество был награждён орденом Даңқ.

После войны он вернулся в родное село и посвятил свою жизнь сфере образования. Он воспитал 4 дочерей и 1 сына. В 1998 году, в возрасте 84 лет, он ушёл из жизни.

Сегодня его дневник, написанный во время войны, хранится в музее.

Младший брат деда журналиста информационного агентства "Рrimeminister.kz" Нурлана Уразгалиева – Жаксыбай Кенжебаев

Жаксыбай Кенжебаев – родился примерно в 1919 году. С детства он был близок к поэзии и литературе, окончил педагогическое училище в Туркменистане.

В 1939 году он был призван в армию и проходил службу в городе Запорожье в Украине. Однако в том же году началась война, и он оказался на фронте.

Жаксыбай-ата отправлял письма домой в стихах. Большинство его писем хранил его младший брат Байшахан. Но однажды, когда он набирал воду из колодца, письма в его кармане упали в воду и не сохранились.

Тем не менее, его потомки собрали сохранившиеся строки, и до сих пор исполняют их в виде жыров под домбру.

Дед журналиста информационного агентства BAQ.KZ Макпал Жумашовой – Жумаш Иманшартов

Жумаш (Мухамеджума) Иманшартов – родился в 1906 году в селе Кундызды Абайского района Семипалатинской области. Он был не только участником Второй мировой войны, но и одним из просвещённых людей своего времени, занимавшихся ликвидацией безграмотности в народе.

"Мой дед был человеком, умевшим читать старинные тексты и обладавшим религиозной грамотностью. До войны он обучал детей в ауле и внёс значительный вклад в повышение уровня грамотности населения. Старшие часто вспоминали его как одного из самых образованных и стремящихся к знаниям людей своего времени. Когда его муж ушёл на фронт, моя бабушка Жамал Болатбекқызы также, как и многие сильные женщины той эпохи, включилась в тяжёлый тыловой труд и внесла свой вклад в сохранение жизни и быта в селе", – вспоминает его внучка

Жумаш Иманшартов был призван в армию в феврале 1942 года через Абайский районный военкомат. На фронт он отправился рядовым красноармейцем, служил в составе 370-го запасного стрелкового полка, позже был направлен на Кавказское направление. Архивные документы указывают на его участие в воинских частях в регионе Азербайджана.

В составе подразделения №9 он был направлен из воинской части в период с 19 апреля по 12 мая 1943 года. Эти данные показывают, что его фронтовой путь пришёлся на особенно тяжёлые времена.

Сведения о его боевом пути хранятся в Центральном архиве Министерства обороны России.

После войны, в период восстановления страны, он активно участвовал в возрождении колхозного хозяйства и внёс вклад в восстановление сельской жизни.

Дед креативного медиапродюсера дирекции креативного контента Айжан Нургазиновой – Умбеткали Нургазинов

Умбеткали Нургазинов – родился в 1911 году в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.

В 1943 году он был призван в армию и служил в противотанковом артиллерийском полку, участвовал в боях на территории Украины, Молдовы, Болгарии, Румынии, Сербии и Австрии.

В 1944 году, в бою на территории Молдовы, он оказался под огнём противника и за то, что восстановил два орудия, был представлен к медали «За отвагу».

Он участвовал в боях за освобождение Белграда и был награждён медалью «За освобождение Белграда». Позднее в Балатонском сражении получил тяжёлое ранение и не смог вернуться на фронт. После войны он вернулся в родные края и прожил долгую жизнь.

"О войне он мало рассказывал внукам, но одну историю иногда вспоминал с улыбкой: в одном из боёв испуганный заяц забрался ему за пазуху, и он шутил, что «мы вместе с ним и в атаку пошли", – вспоминает его внучка.

Дед старшего экономиста управления финансов и отчетности Жамили Нурышевой – Муслим Нурышев

Муслим Нурышев – родился в 1917 году в Улытауском регионе. В 1939 году он участвовал в Финской войне и, получив ранение, вернулся домой, однако в 1941 году снова ушёл на фронт.

Он участвовал в тяжёлых боях Ленинградского направления в составе 310-й стрелковой дивизии, сформированной в Акмоле.

В 1944 году в бою в районе села Иванково он проявил особое мужество и был награждён орденом Славы III степени.

"Мой дед не любил говорить о войне, вспоминать её или рассказывать о своих подвигах. Мы, внуки, многие сведения о нём позже нашли в интернете", – говорит Жамиля Нурышева.

Дед мобилографа Даната Камариденова – Бокен Нурекенов

Бокен Нурекенов – родился в 1907 году в Павлодарской области. Когда началась война, он вместе с семьёй жил в Аккольском совхозе Екибастузского региона.

31 мая 1942 года он был призван на фронт через Куйбышевский (ныне Ақтоғайский) районный военкомат. В то время дома остались его жена Айша и дети – Таскынбай, Батия, Болат, Сатия, Рахима и Жаксылык.

Бокен-ата в Великой Отечественной войне воевал в составе 243-й стрелковой дивизии и участвовал в боях за освобождение Украины. В начале 1943 года он находился в самом центре тяжёлых сражений в Ворошиловградской области (ныне Луганск).

Согласно архивным данным, 15 февраля 1943 года он героически погиб в кровопролитном бою в районе совхоза Давыдовка Александровского района Ворошиловградской области и был похоронен там же. Однако долгие годы его семья не получала точных сведений, поэтому он считался пропавшим без вести.

Хотя Бокен-ата не вернулся с войны, его супруга Айша-анa в одиночку воспитала шестерых детей – Таскынбая, Батию, Болата, Сатию, Рахиму и Жаксылыка, никому их не оставив и не жалуясь на судьбу. Она сохранила верность мужу и больше не выходила замуж. Сберегая очаг родного дома, она вырастила детей и прожила до 86 лет.

С годами следы, оставленные войной, не исчезли из памяти. И имена солдат, героически погибших на фронте, и тех, кто самоотверженно трудился в тылу, навсегда остались в народной памяти.

Сегодняшнее поколение склоняет голову перед их подвигом. Ведь каждый день мирной жизни – это результат самоотверженности и героизма того поколения. И пока потомки с гордостью произносят имена своих предков, их подвиг никогда не будет забыт.