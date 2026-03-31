Судебное решение об изъятии земли отменили в Акмолинской области
В Акмолинской области предотвращено изъятие крупного земельного участка у инвестора. Решение суда первой инстанции было пересмотрено.
В Акмолинской области инвестору удалось сохранить 16 тысяч гектаров земли после вмешательства прокуратуры и пересмотра судебного решения.
Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры сообщил о предотвращении изъятия крупного земельного участка у компании, реализующей международный проект в сфере экотуризма.
"Предотвращено изъятие 16 тысяч гектаров земли у компании, реализующей международный проект в сфере экотуризма", - сообщили в комитете.
В рамках проекта планируется развитие экологического туризма и восстановление популяций редких животных.
По данным прокуратуры, ранее Департамент по управлению земельными ресурсами обратился в суд с требованием изъять участок, сославшись на его неиспользование по целевому назначению. Суд первой инстанции поддержал иск.
Однако надзорный орган установил, что выявленные нарушения носили формальный характер.
"Нарушения были формальными и их можно было устранить без таких жестких мер", - отметили в ведомстве.
После вмешательства прокуратуры позиция была пересмотрена.
"Департамент отказался от исковых требований, а апелляционная коллегия отменила решение суда первой инстанции", - сообщили в комитете.
В результате инвестору предоставлена возможность продолжить реализацию проекта.
В прокуратуре также призвали предпринимателей обращаться в случае нарушений их прав.
"Инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами или нарушениями прав, могут обратиться в Call-центр по номеру 115", - сообщили в ведомстве.
