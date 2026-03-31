Судебное решение об изъятии земли отменили в Акмолинской области

В Акмолинской области предотвращено изъятие крупного земельного участка у инвестора. Решение суда первой инстанции было пересмотрено.

В Акмолинской области инвестору удалось сохранить 16 тысяч гектаров земли после вмешательства прокуратуры и пересмотра судебного решения.

Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры сообщил о предотвращении изъятия крупного земельного участка у компании, реализующей международный проект в сфере экотуризма.

Речь идет о 16 тысячах гектаров в Акмолинской области.

"Предотвращено изъятие 16 тысяч гектаров земли у компании, реализующей международный проект в сфере экотуризма", - сообщили в комитете.

В рамках проекта планируется развитие экологического туризма и восстановление популяций редких животных.

По данным прокуратуры, ранее Департамент по управлению земельными ресурсами обратился в суд с требованием изъять участок, сославшись на его неиспользование по целевому назначению. Суд первой инстанции поддержал иск.

Однако надзорный орган установил, что выявленные нарушения носили формальный характер.

"Нарушения были формальными и их можно было устранить без таких жестких мер", - отметили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры позиция была пересмотрена.

"Департамент отказался от исковых требований, а апелляционная коллегия отменила решение суда первой инстанции", - сообщили в комитете.

В результате инвестору предоставлена возможность продолжить реализацию проекта.

В прокуратуре также призвали предпринимателей обращаться в случае нарушений их прав.

"Инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами или нарушениями прав, могут обратиться в Call-центр по номеру 115", - сообщили в ведомстве.

Самое читаемое

