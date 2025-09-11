Судебная коллегия по административным делам Павлодарского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу частных судебных исполнителей (ЧСИ) и подтвердила законность решения суда первой инстанции о признании их действий незаконными, передает BAQ.KZ.

Истцом выступила многодетная мать С., чьи жилищные строительные сбережения, накопленные в рамках госпроекта "Бақытты отбасы", были арестованы и списаны с её счета в АО "Отбасы Банк" ошибочно.

Как установил суд, спорные деньги находились в залоге у банка и были открыты на имя супругов, что означает их принадлежность к общему имуществу семьи. Взыскание коснулось прав лица, не участвовавшего в исполнительном производстве, а действия ЧСИ по списанию средств были произведены без учёта статуса залогового имущества, что противоречит требованиям закона.

Судебная коллегия указала, что ЧСИ обязаны тщательно проверять назначение поступивших средств и уважать права залогодержателей и созаемщиков. Нарушение законодательства, допущенное исполнителями, привело к незаконному списанию сбережений. В связи с этим апелляционная жалоба ЧСИ была отклонена, а решение первой инстанции оставлено без изменений.

Кроме того, суд вынес частные определения в адрес руководства Региональной палаты частных судебных исполнителей Павлодарской области, потребовав принять меры для недопущения подобных нарушений в будущем.

Постановление суда уже вступило в законную силу