Депутат Марат Башимов обратил внимание на то, что судебные исполнители обладают широкими полномочиями при исполнении решений суда. Они могут накладывать арест на имущество должников, реализовывать его, а также предпринимать другие меры принудительного исполнения, передает BAQ.kz.

При этом не исключаются риски злоупотреблений. По мнению Башимова, в отдельных случаях исполнитель может затягивать принятие ограничительных мер, что создает возможность для вывода активов - например, переоформления имущества или снятия средств со счетов.

Отдельно был поднят вопрос о том, почему судебные исполнители не отнесены к субъектам коррупции, несмотря на выполнение ими функций, близких к государственным. Напомним, что с 2023 года к таким субъектам уже отнесены сотрудники государственной корпорации «Правительство для граждан».

"Не исключено, что судебный исполнитель в своих корыстных целях за определенное вознаграждение может затянуть время с принятием определенных ограничительных мер. Возникает вопрос о последствиях по имуществу может быть переоформлено на других лиц, со счетов могут быть сняты деньги. Хотелось бы отметить, что в 2023 году к субъектам коррупции отнесены работники государственной корпорации правительства для граждан, оказывающей государственные услуги. Учитывая, что судебный исполнитель имеет широкие полномочия, чем сотрудник госкорпорации, почему не относятся к субъектам коррупции?", - задал вопрос Марат Башимов.

В ответ вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков отметил, что в стране уже внедряются цифровые механизмы контроля за деятельностью частных судебных исполнителей. В частности, информационная система «Атлер» позволяет отслеживать действия исполнителей, а также автоматизировать часть процессов, включая использование элементов искусственного интеллекта. В частности, при определённых суммах взыскания часть процедур может выполняться системой без участия человека.

"Мы понимаем всю ответственность частного судебного исполнителя. Данное предложение находится сейчас, поступило на заключение правительства, и, конечно же, мы этот вопрос внимательно сейчас изучаем", - сказал Бекболат Молдабеков.

Вместе с тем председатель Правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей Нуржан Арингазинов подчеркнул, что ключевые процессуальные действия судебных исполнителей, затрагивающие права граждан, осуществляются под контролем суда и с санкции прокурора.

"Хотел бы пояснить, что те процессуальные действия, которые совершает судебный исполнитель, они те, которые касаются прав граждан, в том числе и конституционных прав граждан, осуществляются строго под санкцией прокурора и суда. То есть те права, которые возможно будут нарушены, они осуществляются под строго санкцией прокурора и суда. Тем не менее, я с вами согласен, необходимо ужесточать. Мы предлагаем ужесточить ответственность судебных исполнителей в рамках 251 статьи. Это специальная норма, рассматривающая ответственность судебных исполнителей, расширить диспозицию, указать основные нарушения, в том числе и по удержанию, неперечислению своевременно денежных сумм, более четко их прописать и ужесточить санкцию самой статьи."

Несмотря на это, в министерстве согласились с необходимостью усиления ответственности.

В настоящее время соответствующие предложения находятся на рассмотрении правительства.