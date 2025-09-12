В Астане состоялся Международный форум конституционного правосудия "Мир и будущее через право", организованный Конституционным Судом Казахстана в честь 30-летия Конституции страны, передает BAQ.KZ.

В работе форума приняли участие председатели и судьи органов конституционного контроля, омбудсмены, правозащитники, ведущие юристы и представители международных организаций из 15 стран Европы, Азии и Африки. Всего мероприятие объединило более 150 участников.

Председатель Конституционного Суда РК Эльвира Азимова, открывая пленарное заседание, подчеркнула, что в условиях глобальных вызовов право является самым надёжным инструментом сохранения мира, предсказуемости и стабильности общества.

С приветственными речами также выступили президент Венецианской комиссии Клер Бази Малори, председатель Федерального высшего суда ОАЭ Мохаммед Хамад аль Бади аль Захри, председатель Верховного суда Зимбабве Люк Малаба и председатель Конституционного Суда Монголии Байасгалан Гунгаа. Все они отметили ключевую роль конституционной юстиции в обеспечении верховенства закона, защиты прав человека и стабильного развития государств.

Форум продолжился на трёх тематических сессиях и в блоке нетворкинга, где участники обсудили современные вызовы конституционного судопроизводства и обменялись опытом. Кроме того, в Академии правосудия и Академии управления МВД прошли гостевые лекции зарубежных экспертов.

Мероприятие подтвердило важность международного сотрудничества в сфере конституционного правосудия и его значение для укрепления правовых систем и институтов.