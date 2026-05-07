Судьи из Южной Кореи изучили цифровизацию судов Казахстана

В Астане с рабочим визитом побывала делегация представителей судебной системы Республики Корея, передает BAQ.kz.

Главной целью визита стал обмен опытом в сфере цифровизации судов и изучение современных IT-решений в судебной системе.

В состав делегации Верховного суда Республики Корея вошли судьи Ли Хынг-Гу и Ча Джин-Сок, а также другие представители судебной системы. Гостей встретили председатель столичного суда А. Смагулов и руководитель департамента Судебной администрации по столице Е. Жумаксанов.

Во время встречи казахстанская сторона представила работу судов Астаны и показала пилотный проект «Интеллектуальный поиск». Проект направлен на повышение единообразия судебной практики и укрепление доверия граждан к судебной системе.

Также делегации продемонстрировали залы судебных заседаний, системы аудио- и видеозаписи, а также возможности видеоконференцсвязи, которая позволяет участвовать в судебных процессах дистанционно.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Представители Южной Кореи отметили интерес к опыту Казахстана в реформировании судебной системы и внедрении IT-технологий в судопроизводство.