В ходе судебного заседания по делу о гибели 16-летнего Шерзата Полата судебно-медицинский эксперт Тахир Халимназаров подробно рассказал о характере ножевого ранения, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, глубина раны составляет около 12 сантиметров. Эксперт объяснил, если длина ножа меньше глубины ранения, это означает, что нож вошёл в тело полностью, вплоть до рукоятки, а затем был дополнительно вонзен с силой. При этом человеческое тело способно сжиматься, что позволяет глубине раны превышать длину ножа.

На уточняющий вопрос гособвинителя, могло ли такое 12-сантиметровое ранение быть нанесено ножом длиной 9,6 сантиметра, Халимназаров ответил: "Да, конечно, такое иногда встречается. Рана может быть на 2-3 сантиметра глубже ножа".

На вопрос, говорит ли это о силе удара, эксперт подтвердил: "Да, конечно".

Ранее у Халимназарова спросили, в течение какого времени нужно было доставить Шерзата в больницу, чтобы спасти его жизнь.