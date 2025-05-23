Судмедэксперт озвучил характеристики ранения Шерзата и описал силу удара
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В ходе судебного заседания по делу о гибели 16-летнего Шерзата Полата судебно-медицинский эксперт Тахир Халимназаров подробно рассказал о характере ножевого ранения, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, глубина раны составляет около 12 сантиметров. Эксперт объяснил, если длина ножа меньше глубины ранения, это означает, что нож вошёл в тело полностью, вплоть до рукоятки, а затем был дополнительно вонзен с силой. При этом человеческое тело способно сжиматься, что позволяет глубине раны превышать длину ножа.
На уточняющий вопрос гособвинителя, могло ли такое 12-сантиметровое ранение быть нанесено ножом длиной 9,6 сантиметра, Халимназаров ответил: "Да, конечно, такое иногда встречается. Рана может быть на 2-3 сантиметра глубже ножа".
На вопрос, говорит ли это о силе удара, эксперт подтвердил: "Да, конечно".
Ранее у Халимназарова спросили, в течение какого времени нужно было доставить Шерзата в больницу, чтобы спасти его жизнь.
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