Судмедэксперт получил срок за ложное заключение
Суд установил, что специалист ввел следствие в заблуждение
В Уральск вынесен приговор эксперту Института судебных экспертиз по Западно-Казахстанской области, передает BAQ.kz.
Решение принял городской суд Уральска в отношении эксперта М. Жонысова.
Согласно материалам дела, в своем заключении он указал на отсутствие телесных повреждений и невозможность установить причину смерти из-за гнилостных изменений тела.
Однако повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза, проведенная специалистами из Астана после эксгумации, выявила множественные прижизненные травмы. В частности, были зафиксированы переломы ребер и подъязычной кости.
Несмотря на то, что подсудимый не признал вину, государственный обвинитель представил доказательства, которые суд признал достаточными.
Суд пришел к выводу, что первоначальное заключение не соответствовало фактическим данным и вводило органы досудебного расследования в заблуждение.
В итоге Жонысов признан виновным по статье о заведомо ложном заключении эксперта и приговорен к ограничению свободы сроком на 3 года 2 месяца 12 дней.
Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.
Подробности резонансного дела:
Как писали СМИ, речь идет о гибели 32-летнего егеря Эдуарда Победимова, тело которого было найдено в августе 2023 года в водохранилище Донгелек.
Первоначальная экспертиза не выявила травм и связала состояние тела с процессами разложения. Однако семья погибшего не согласилась с выводами и добилась эксгумации.
После повторного исследования столичные специалисты обнаружили многочисленные повреждения: гематомы, десять сломанных ребер, перелом подъязычной кости, травмы лица и спины. Эти данные отсутствовали в первоначальном заключении.
Отец погибшего Алексей Победимов заявил, что решение суда считает слишком мягким.
"Его надо было посадить, чтобы другим экспертам было неповадно такими вещами заниматься", - отметил он.
По его словам, в заключении эксперта были серьезные расхождения и описаны были органы другого человека.
Отдельный вопрос вызвало исчезновение левой почки, которую не обнаружили при повторной экспертизе.
Сам Жонысов в суде объяснял ситуацию тяжелыми условиями работы. По его словам, тело находилось в морге без охлаждения, а признаки разложения мешали точной оценке повреждений.
Родные погибшего с самого начала сомневались в версии о случайной гибели. Они указывали на повреждения катера, следы удара и осколки стекла в одежде, что могло свидетельствовать о возможном столкновении.
Дело получило широкий общественный резонанс и вызвало вопросы к качеству судебно-медицинских экспертиз.