Судно Греции подверглось атаке в районе Ормузского пролива

Греческое грузовое судно подверглось атаке в районе Ормузского пролива. Об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис, передает BAQ.KZ.

По его словам, на момент инцидента принадлежащее греческой стороне судно под флагом Либерии пыталось покинуть пролив.

Герапетритис назвал ситуацию крайне тревожной и сообщил, что власти направили предупреждение всем греческим судовладельцам с призывом проявлять максимальную осторожность и по возможности избегать прохождения через Ормузский пролив.