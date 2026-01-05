В штате Йобе на северо-востоке Нигерия в результате опрокидывания пассажирского судна погибли 25 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

Трагедия произошла на реке в районе Нгуру.

Как сообщил генеральный секретарь Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями штата Йобе SEMA Мохаммед Годже, инцидент произошел вечером накануне. Судно перевозило пассажиров из штата Йобе в штат Джигава и опрокинулось во время следования по реке.

По словам Годже, после происшествия спасателям удалось извлечь из воды 13 человек. Еще 14 пассажиров считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы в районе крушения продолжаются.

Аварии с речными судами в Нигерии происходят регулярно. Власти страны отмечают, что одной из причин трагедий остается эксплуатация перегруженных и технически неисправных плавсредств. В этой связи с 10 сентября 2025 года по всей стране введен запрет на использование судов без лицензии, направленный на снижение числа подобных происшествий.