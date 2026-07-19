Судно с 116 людьми перевернулось у берегов Гайаны в Южной Америке
У побережья Гайаны потерпел крушение пассажирский паром MV BARIMA, на борту которого находились около 116 человек. Продолжается масштабная поисково-спасательная операция.
19 Июля 2026, 15:16
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19 Июля 2026, 15:1619 Июля 2026, 15:16
41Фото: Demerara Waves
Паром MV BARIMA, следовавший из столицы Гайаны Джорджтауна в Порт-Кайтуму, перевернулся у побережья страны по пути в Северо-Западный округ (регион Барима-Ваини), сообщает Demerara Waves.
По словам министра общественных работ Хуана Эджхилла, на борту судна находились около 116 человек. На данный момент удалось спасти восемь пассажиров, поисково-спасательная операция продолжается.
Как отметил министр, спасатели смогли обнаружить перевернувшееся судно после того, как находившиеся на борту люди подали сигнал бедствия с помощью сигнальных ракет.
Причины происшествия устанавливаются. Власти выразили надежду на успешное завершение поисковой операции и спасение остальных пассажиров.
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