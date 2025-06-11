Судно Morning Midas уже неделю охвачено огнём в открытом океане — пожар начался 3 июня и до сих пор не локализован. Об этом сообщает Береговая охрана США на Аляске, передает BAQ.KZ.

Грузовое судно перевозило через Тихий океан около 3 000 автомобилей, из которых 800 — электрокары. По предварительным данным, возгорание произошло на одной из палуб, где находились именно электрические автомобили. Пожар развивался стремительно, а штатная система пожаротушения оказалась неэффективной.

Morning Midas — это специализированное автомобильное судно (car carrier), и, по информации американских властей, очаг возгорания сохраняется внутри грузового отсека, что сильно осложняет тушение. Доступ к пылающей части затруднён, а высокая температура и плотный дым делают работу спасателей крайне опасной.

На борту судна экипаж в безопасности, угрозы разливов топлива пока нет. Однако из-за характера груза и сложности тушения инцидент уже получил международный резонанс.