Судоходство через Ормузский пролив сократилось до минимума с 17 июня
За утро через пролив прошли только четыре судна.
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Интенсивность судоходства через Ормузский пролив снизилась до самого низкого уровня с 17 июня — даты подписания меморандума между США и Ираном. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera и данные платформы Marine Traffic.
По информации сервиса, с утра через Ормузский пролив проследовали лишь четыре судна: один нефтяной танкер и три контейнеровоза.
Навигационные данные также свидетельствуют, что все четыре судна вышли из портов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов перед прохождением пролива. При этом на обратном маршруте они скрыли информацию о конечном пункте назначения и регистрации владельцев судов.
Ормузский пролив является одним из ключевых мировых маршрутов для транспортировки нефти и сжиженного природного газа, поэтому любые изменения интенсивности судоходства в этом районе находятся под пристальным вниманием мировых рынков и участников отрасли.
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