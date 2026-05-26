Суды трех инстанций подтвердили взыскание 150 млн экоущерба
Жалоба оставлена без удовлетворения.
Кассационный суд по гражданским делам рассмотрел жалобу граждан С. и Б., которые просили пересмотреть решение о взыскании с них ущерба за экологический вред.
Ранее, в 2017 году, суд обязал С. и Б. выплатить в доход государства более 150 млн тенге за ущерб, связанный с нарушением экологического законодательства при обращении с опасными химическими веществами.
Позже, в 2024 году, кассационный суд отменил ранее вынесенные судебные акты по уголовному делу и направил его на новое рассмотрение. В 2025 году при новом рассмотрении С. и Б. снова были признаны виновными, но освобождены от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.
После этого они обратились в суд с просьбой пересмотреть гражданское дело о возмещении ущерба, ссылаясь на вновь открывшиеся обстоятельства. Районный суд их заявление удовлетворил и отменил прежнее решение. Однако апелляционный суд отменил это постановление и отказал в пересмотре дела.
Кассационная инстанция согласилась с апелляционным судом.
Суд разъяснил, что пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам возможен только при строго определённых условиях, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом. Сам по себе факт отмены предыдущих судебных актов и новое рассмотрение уголовного дела не является достаточным основанием для пересмотра гражданского решения.
В итоге кассационный суд подтвердил, что оснований для пересмотра дела нет, а взыскание ущерба остаётся в силе.
