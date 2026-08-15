Сухая трава горит в Восточном Казахстане
Спасатели МЧС задействованы в тушении природного пожара.
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В Уланском районе Восточно-Казахстанской области на территории КГУ «Асу-Булакское лесное хозяйство» продолжаются работы по тушению природного пожара. Огнем охвачены сухая трава, деревья и лесная подстилка.
Тушение осложняется переменчивым направлением ветра, крутыми склонами, высокой температурой воздуха и отсутствием подъездных путей.
Для оперативного управления силами и средствами на месте развернут штаб, где находится начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям области. Штаб координирует действия всех задействованных служб, обеспечивает взаимодействие наземной и авиационной группировок и принимает решения по дальнейшей ликвидации пожара.
К тушению привлечены силы и средства МЧС, «Казавиалесоохраны» МЭПР, ДКНБ и местных исполнительных органов в количестве порядка 220 человек и 43 единиц техники, а также 5 вертолетов «Казавиаспас» МЧС, АП ВКО и ДКНБ.
На труднодоступных участках задействованы вертолеты МЧС, авиация акимата области и ДКНБ с водосливными устройствами. На данный момент произведено 100 сбросов, сброшено 288 тонн воды.
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