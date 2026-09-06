Сухая трава загорелась в Алматы

На пульт 112 поступило сообщение о возгорании сухой травы в Алатауском районе Алматы в 13-м микрорайоне, на пересечении улиц Мөңке би и Бауыржана Момышулы.

К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. По прибытии установлено, что горение сухой травы происходило на открытой местности. Спасатели не допустили дальнейшего распространения огня.

Возгорание ликвидировано на площади 1,5 га. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

МЧС напоминает: не оставляйте непотушенные костры и не допускайте палов сухой растительности, в случае пожара незамедлительно обращайтесь по номеру 112.