Уровень Каспийского моря будет снижаться до 2054 года, передает BAQ.kz.

Такие расчеты сделали учебные из Германии и Нидерландов, а с нашей редакцией данными поделилась соосновательница гражданского движения Save The Caspian Sea и руководитель Центра эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова. По ее словам, зарубежные специалисты просчитали скорость и время понижения уровня воды.

"Оголится полностью северный и северо-восточный Каспий, море уйдет на уровень Апшеронского полуострова со стороны Баку и полуострова Бузачи со стороны Мангистауской области. Все остальное будет сухое дно, с которого будет подниматься соленая пыль и разноситься в зависимости от розы ветров на огромные территории", - рассказала Галина Чернова.

И все это, разумеется, если мы не исправим экологическую ситуацию сегодня. В Казахстане проходит Высокая неделя Каспия, различные мероприятия которой должны в очередной раз напомнить людям о проблематике водоема. Одним из таких событий стал столичный показ трех казахстанских фильмов, посвящённых экологическим проблемам Каспийского и Аральского морей.

Еще советские ученые, поделилась эксперт, отмечали регрессию и трансгрессию Каспия. То есть, когда море отступает и возвращается снова. Обычно цикл повторялся примерно за сто лет. Однако сегодня климат изменился. Испаряемость с поверхности озер и морей возросла, а возвращаться воды в виде осадков стало меньше.

"Цикл регрессии начался с 1977 года. Сначала вода уходила на 2-6 сантиметров, если смотреть с точки зрения уровня воды. А если смотреть по понижению и по тому, как осушаются берега, то это был километр-два. Сейчас Каспий снижает свой уровень воды на 12, 20 сантиметров. Если смотреть по береговой части и по уровню осушенной территории, на 18 километров вглубь себя", - рассказала эксперт.

Кроме того, рассказывает Галина Чернова, Волга перестала приносить привычный объем воды. Раньше она давала 85% притока. Это связано с зарегулированностью на реке и строительством гидроэлектростанции, гидроузлов и водохранилищ. А Урал обмелел на треть. В числе других, уже известных многим причин проблем водоема, остается техногенная нагрузка.

"Идет большой отбор с подземных нефтеносных горизонтов и фактически они ничем не заполняются. Дают просадку внутреннюю подземные горизонты, а когда идет просадка дна, то естественно вода изменяет свой уровень", - подчеркнула спикер.

Обмеление Каспийского моря пока еще можно остановить. Галина Чернова предполагает, что для этого нужно, как минимум, прекратить строительство гидроузлов и водохранилищ в России.