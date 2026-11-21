Сухогруз обстреляли вооружённые люди у побережья Йемена
К судну приблизилась лодка с шестью вооружёнными людьми.
21 Ноября 2026, 01:34
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21 Ноября 2026, 01:3421 Ноября 2026, 01:34
170Фото: Reuters
Сухогруз подвергся нападению в 95 километрах к юго-западу от йеменского города Аль-Мукалла. Неизвестные на небольшой лодке открыли огонь по судну.
По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), к сухогрузу с левого борта приблизилась лодка, на борту которой находились шесть вооружённых человек. Они произвели четыре выстрела подряд.
В ответ вооружённая охрана судна сделала предупредительные выстрелы. Капитан сообщил, что сухогруз не получил повреждений, никто из членов экипажа не пострадал.
В связи с происшествием проводится расследование. UKMTO рекомендовало проходящим в этом районе судам соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.
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