Сухогруз подвергся нападению в 95 километрах к юго-западу от йеменского города Аль-Мукалла. Неизвестные на небольшой лодке открыли огонь по судну.

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), к сухогрузу с левого борта приблизилась лодка, на борту которой находились шесть вооружённых человек. Они произвели четыре выстрела подряд.

В ответ вооружённая охрана судна сделала предупредительные выстрелы. Капитан сообщил, что сухогруз не получил повреждений, никто из членов экипажа не пострадал.

В связи с происшествием проводится расследование. UKMTO рекомендовало проходящим в этом районе судам соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.