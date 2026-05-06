Сухогруз ушёл под воду у острова Андрос

У северного побережья греческого острова Andros затонул грузовой корабль под флагом Вануату, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Судно следовало из Албании в Украину и перевозило около 8000 тонн кальцинированной соды.

По предварительным данным, корабль сел на мель в скалистой зоне и получил серьёзные повреждения, после чего начал тонуть.

На борту находились 9 членов экипажа: 8 граждан Турции и 1 гражданин Азербайджана. Все они были спасены.

Греческая береговая охрана провела спасательную операцию. Двух моряков подняли из моря, а остальных семерых нашли и эвакуировали со скалистого участка острова Андрос.

Спасённые были доставлены в порт острова. Сообщается, что их состояние хорошее.